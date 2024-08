Nico Gonzalez Juve, il comunicato

L’arrivo nella tarda serata di ieri, le visite mediche questa mattina e poi le firme in sede. Adesso è ufficiale:è un nuovo giocatore della Juventus e a comunicarlo è lo stesso club bianconero attraverso un comunicato stampa."La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento.Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero.Esterno d'attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori.Nato a Belén de Escobar, città della provincia di Buenos Aires, Nico è cresciuto calcisticamente in Argentina, prima di compiere il grande salto in Europa nell'estate di sei anni fa. È il luglio del 2018 quando Gonzalez diventa un giocatore dello Stoccarda, dopo una lunga parentesi all'Argentinos Juniors, dal Settore Giovanile fino alla Prima Squadra.Come detto, poi, l'approdo in Germania dove Nico totalizza 79 presenze in tre stagioni, dimostrandosi un giocatore prezioso anche in termini realizzativi: alla fine dell'esperienza a Stoccarda, infatti, sono 23 le reti segnate e 10 gli assist forniti. Numeri confermati da prestazioni di alto livello che gli permettono di guadagnarsi le prime chiamate in Nazionale maggiore, dove esordisce il 13 ottobre 2019 in amichevole con l'Ecuador.Con questo biglietto da visita si presenta in Italia, sponda viola, e la sua esperienza – anche in questo caso triennale – è ancora più positiva della precedente e a confermarlo ci sono i numeri: 125 gare disputate arricchite da 38 gol e 19 assist incidendo, così, in oltre 50 marcature.La sua crescita è stata costante nel corso di queste stagioni, a tal punto da essere attenzionato dal C.T. dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, che lo ha convocato anche per l'ultima edizione della Copa América di quest'anno, schierandolo in cinque partite su sei, di cui due da titolare.I FACTS DI NICONelle precedenti tre stagioni (dal 2021/22 al 2023/24), Nicolás Gonzalez è stato il giocatore della Fiorentina a segnare più gol in Serie A: 25, almeno otto più di ogni altro calciatore viola nel periodo.Nelle precedenti tre stagioni (dal 2021/22 al 2023/24), solo Cristiano Biraghi (10) ha servito più assist di Nicolás Gonzalez (nove) tra i giocatori della Fiorentina in Serie A.Nello scorso torneo, Nicolás Gonzalez ha stabilito il suo record realizzativo in una stagione nei maggiori cinque tornei europei: 12 reti, cinque in più rispetto al suo precedente miglior score (sette nel 2021/22).Nella scorsa stagione, solo Lautaro Martínez (24) e Paulo Dybala (13) hanno segnato più di Nicolás Gonzalez (12) tra i giocatori argentini nei big-5 campionati europei.Dalla stagione del debutto in Serie A (2021/22), Nicolás Gonzalez ha completato 116 dribbling in campionato, solo cinque attaccanti hanno fatto meglio di lui nel periodo.Ora è pronto per intraprendere questa nuova sfida.Benvenuto in bianconero, Nico, ci vediamo in campo!"





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui