Tuttosport - Nico Gonzalez vuole solo la Juventus: ignorati due sondaggi dalla Premier

VALERIO_PENNICINO

. Non pensa ad altro l'esterno argentino, che domenica all'Allianz Stadium ha finalmente interrotto il digiuno dal goal che durava dal 22 dicembre e da ben 22 gare - per un totale di 1.507 minuti - tornando a punire il Monza e trascinando la squadra bianconera a una vittoria fondamentale. Dopo una stagione difficile tra prove incolori e problemi fisici, il classe 1998 sembra essere sulla buona strada: in questo senso un grande aiuto è arrivato dalla cura di, che innanzitutto lo ha riportato nel suo ruolo naturale, a destra, e poi lo ha fatto sentire di nuovo centrale nella squadra, come del resto deve essere un giocatore acquistato - con un investimento da 33 milioni di euro - per fare la differenza fin da subito.

Nico Gonzalez può lasciare la Juventus?

Chi lo ha cercato

L'obiettivo Nazionale



Nico Gonzalez-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 31

Minuti: 1.944

Goal: 4

Assist: 4

Nonostante le difficoltà citate, alla Continassa sono ancora convinti che Nico possa essere il craque ammirato alla Fiorentina. Motivo per cui in questo finale di stagione tutti si attendono da lui altre giocate decisive per centrare il quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League e per incassare i circa 60 milioni di euro garantiti dalla partecipazione al torneo. Una cifra importante, che servirebbe anche a finanziare il suo stesso riscatto.Nico, ora più determinato che mai, vuole mettere a tacere critiche e dubbi, lasciando il segno anche nello scontro diretto di domenica con il Bologna che lo vedrà sicuramente in campo dal primo minuto, soprattutto in assenza di Kenan Yildiz. Intanto, stando a quanto riportato da Tuttosport, le avances arrivate dall'Inghilterra — in particolare da— non lo hanno minimamente scosso. Il numero 11 ha infatti le idee ben chiare sul suo futuro, che immagina ancora a tinte bianconere. Il suo obiettivo? Diventare un protagonista assoluto in una Juventus che, nella prossima stagione, vuole tornare a lottare per lo Scudetto. Nico vuole essere al centro di questo progetto, molto più di quanto non lo sia stato in questa sua prima annata a Torino che, però, non è ancora conclusa.Un bel finale di stagione, tra l'altro, potrebbe aiutarlo a tenersi stretta la maglia della sua, con cui ha vinto due volte la Copa America ma non il Mondiale, a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha fermato proprio alla vigilia di Qatar 2022. Ora Nico punta dritto alla rassegna iridata del 2026, per provare a conquistare la vetta del mondo con la sua Argentina. Per farlo, però, dovrà essere protagonista innanzitutto con la Juventus, dimostrando finalmente il suo vero valore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui