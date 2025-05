Nico Gonzalez, è una promessa?

AFP via Getty Images

Provate voi a completare la frase, in riferimento alla stagione della Juventus . Siamo certi che gli spunti non vi mancheranno, considerando quanti interrogativi e rimpianti stanno già accompagnando questo ultimo scorcio di calcio giocato, che nonostante tutto vede ancora la squadra bianconera in lotta per un obiettivo importante (sì, l'obiettivo minimo, ma tant'è): la qualificazione alla prossimaVi lasciamo pensare al vostro "preferito". Nel frattempo scegliamo noi un nome, e con esso un tema da trattare, legato alla stretta attualità:, uno dei due marcatori del match di ieri sera contro l'Udinese, match che per l'appunto ha mantenuto la Signora in piedi e a testa alta, pronta allo sprint finale verso il traguardo che ora è a distanza di una sola vittoria. L'argentino, infatti, può essere sicuramente annoverato tra le maggiori delusioni di questa annata bianconera, probabilmente ex aequo con quel Teun Koopmeiners che sembra già aver concluso il suo campionato, a meno di un recupero per la trasferta di Venezia.

Perché Nico Gonzalez è un 'rimpianto'

Tante le similitudini tra i due, a partire dal maxi investimento effettuato la scorsa estate dalla Juventus, che ha dimostrato di credere molto in entrambi e di essere pronta a consegnare loro le chiavi della squadra. La differenza - se volete minimale - sta nel fatto che, quantomeno, nelle ultime settimane Nico ha iniziato a lanciare qualche segnale confortante, con i due goal contro Monza e Udinese a mettere fine a un digiuno che durava dal dicembre scorso. A voler essere onesti, nemmeno ieri sera l'ex Fiorentina ha brillato, anzi: fino al momento in cui ha gonfiato la rete, erano più gli improperi che i complimenti urlati nei suoi confronti dai tifosi della Juve, che però, appunto, hanno poi potuto cambiare idea su di lui (e per una volta in positivo).Pace fatta? Ni, perché ora Nico Gonzalez è atteso da un compito forse ancora più difficile, quello di far ricredere i più scettici e dimostrare che si è trattato "solo" di una stagione storta, maledetta, che lui non è quello visto nei lunghi mesi appena trascorsi, costellati sì di infortuni ma anche caratterizzati da un rendimento troppo spesso al di sotto delle aspettative, e non soltanto per scelte di natura tattica (che comunque, va detto, hanno pesato non poco, e ne è la prova il suo miglioramento sotto la gestione di). Quindi sì,

Nico Gonzalez-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 34

Minuti: 2.156

Goal: 5

Assist: 4



