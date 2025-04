Nico Gonzalez 'alza la voce' e ci smentisce: è finalmente decisivo, ora la prova più importante

Getty Images

Pochi minuti prima del match lo avevamo "battezzato" : carota per Matias Soulé, bastone per lui, che in quel preciso momento usciva sconfitto dal duello a distanza con il più giovane connazionale, autore di un goal pesantissimo - per la sua squadra, ma anche in chiave scudetto - nella sfida tra Inter e Roma.si sarà sentito punto nel vivo, evidentemente. Ci scherziamo sopra, ma la verità è che l'esterno argentino era il primo ad essere consapevole dell'importanza della gara di ieri contro il Monza , per lain primis ma anche per lui.

Juventus-Monza, la partita di Nico Gonzalez

Le parole nel post gara

L'aria è cambiata?



Nico Gonzalez-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 31

Minuti: 1.870

Goal: 4

Assist: 4

Che non segnava da una vita, guarda caso proprio dal match di andata contro la stessa squadra brianzola (era dicembre, e gli è pesato tanto…), ma che dall'arrivo in panchina di Igor Tudor ha trovato una nuova centralità mostrando subito segnali di crescita - a volte più timidi, a volte più evidenti -, al netto della partita di mercoledì a Parma quando però non è nemmeno stato il peggiore tra i suoi, né ha avuto particolari responsabilità per la sconfitta.Forse addirittura l'ultima, per provare a raddrizzare l'enorme punto interrogativo che ha accompagnato tutta la sua stagione e farlo assomigliare più a uno esclamativo.Deve ancora farne di strada l'argentino per convincere la Juventus, per far ricredere i tifosi che ormai, dopo il maxi investimento estivo, erano lì pronti a etichettarlo come "flop", un po' come forse hanno già fatto con Teun Koopmeiners. Il passato non si può cancellare, ma la buona notizia è che Nico è in forma e ha ancora un po' di tempo dalla sua parte, una serie di partite decisive in cui sarà chiamato a dare un contributo importante, tanto più ora che, in assenza di Kenan Yildiz , Igor Tudor dovrà essere certo di poter fare affidamento sui propri attaccanti, perché per un paio di giornate non ci sarà il giovane fuoriclasse a estrarre il coniglio dal cilindro."Nella ripresa abbiamo dato tutto, denti, coglioni, è così che si vincono le partite. Adesso pensiamo al Bologna. Subito", le parole nel post partita di Nico Gonzalez, che ha dato un'ulteriore dimostrazione del fatto di essere pienamente centrato sull'obiettivo, confermando poi di aver beneficiato della cura Tudor, che evidentemente ha saputo aiutarlo proprio dove aveva più bisogno: "Il mister lavora tanto sulla testa. Ogni giorno. Non molla mai. Però per me fa molto bene, è molto bravo, perché il gruppo aveva bisogno di quell'energia, di essere tutti positivi".Ecco, la testa ha fatto sicuramente tanto per il classe 1998 in questa stagione tormentata, per lui anche costellata di infortuni che non gli hanno consentito di scendere in campo con continuità. Il condizionale è d'obbligo, ma l'aria potrebbe essere cambiata anche per Nico Gonzalez, che ora è atteso dalla prova forse più delicata: la conferma, nel momento più importante per la Juventus. Il futuro è oggi, ed è tutto da scrivere.





