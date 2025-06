Gazzetta - La Juventus pensa di cedere Nico Gonzalez: cifra e i primi interessamenti

Nico Gonzalez può essere ceduto dalla Juventus: la situazione

Si sta per chiudere la prima mini finestra di mercato con lache ha lavorato soprattutto per quanto riguarda i vari prestiti, cercando di strutturare la rosa per ilMa in generale, la strategia è chiara, vendere per comprare. Il piano del nuovo dgè quello di fare cassa monetizzando al meglio gli addii. E tra questi, oltre a quello di Dusan Vlahovic , cercato concretamente dal Fenerbahce econ la Premier come opzione principale, c'è anche Nico Gonzalez- Casi e quotazioni diverse. Alla Continassa, anche sfruttando la vetrina del Mondiale per Club di metà mese, riferisce la Gazzetta dello Sport, sperano di racimolare complessivamente tra i novanta e i cento milioni tra parte fissa, bonus e formule più o meno creative. Missione ambiziosa, ma non impossibile.

La valutazione della Juventus per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è arrivato la scorsa estate, in prestito con obbligo di riscatto. In totale, il club bianconero ha pagato 33 milioni (8 di prestito più 25 per il riscatto). Cifra che non ha portato i risultati sperati dal punto di vista sportivo considerando la deludente stagione dell'ex Fiorentina. E infatti, scrive il quotidiano, alla Continassa sono entrati nell’ordine d’idee di cedere anche il jolly della nazionale argentina. Adesso i bianconeri potrebbero accontentarsi di meno di quanto lo hanno pagato, accettando una cifra intorno ai 26-27 milioni.Ma chi potrebbe andare su Nico Gonzalez? Oltre ai soliti turchi, ma in questo caso i rivali del Galatasaray, qualche pensiero a Nico lo fanno in Inghilterra: in particolare Brentford e West Ham. Per Nico sarebbe un'altra esperienza in un altro campionato dopo la Bundesliga e la Serie A. Ancora è tutto da decidere ma intanto la novità è che anche l'argentino sarebbe nella lista dei cedibili.