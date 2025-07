Nico Gonzalez, situazione di stallo tra Arabia e Serie A, ma alla Juventus serve cederlo

2025 Getty Images



Ladeve risolvere la situazione legata a Nico Gonzalez . Con la sua cessione infatti riuscirebbe a sbloccare il mercato in entrata e di conseguenza riuscire a regalare al tecnico Igor Tudor la miglior rosa possibile per la preparazione alla nuova stagione che ormai è alle porte. Il giocatore infatti non ha convinto dopo una sola stagione a Torino e l'estate per lui si prospetta la copia della scorsa: alla Fiorentina ma da separato in casa.L'agente di Nico, Alessandro Moggi, è al momento in Arabia per trattare il passaggio di Mateo Retegui ma attenzione alle possibili evoluzioni per l'esterno classe 1998 della Juventus. Infatti, ormai è noto l'interesse dell'Al-Ahli. Il club sarebbe disposto ad accontentare ogni richiesta sia dell'argentino che della Juventus ma non sembra una pista particolarmente gradita da Nico che infatti ha messo tutto momentaneamente in stand by.Il giocatore infatti avrebbe preferito restare in Italia ed era ingolosito dall'interesse di Inter e di Atalanta mostrato nelle scorse settimane. Tuttavia in questo momento i nerazzurri e Beppe Marotta sono forti su Lookman, l'Atalanta invece è su Federico Chiesa. Tutti profili che escluderebbero l'arrivo di Nico. Quindi ipotesi che oggi sembrano essere più lontane. L'Arabia non convince, Nico domani si presenterà a Torino e il suo futuro resta comunque appeso ad un filo. Attenzione però all'interesse dell'Atletico Madrid come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport che potrebbe inserirlo in uno scambio con Molina.