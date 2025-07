Nico Gonzalez, la Juventus valuta l'addio: può fare spazio alla coppia Sancho-Conceicao

AFP via Getty Images

ha una gran voglia di riscatto. Eppure non è mai stato così in bilico alla Juventus , dove sono in corso profonde riflessioni su tanti giocatori - nel pieno di una sessione di calciomercato che dovrà portare in dote diversi rinforzi a Igor Tudor - e soprattutto su di lui, che anche per il ruolo che ricopre in campo potrebbe diventare una pedina importante nello scacchiere delle trattative di Damien Comolli e colleghi. Due, in particolare, quelle che potrebbero dipendere direttamente dal futuro dell'argentino: stiamo parlando, ovviamente, di quelle per, per i quali finora si è esclusa la possibilità di una "convivenza" nella squadra bianconera che però potrebbe concretizzarsi qualora l'ex Fiorentina partisse.

Nico Gonzalez-Juve, sarà addio?

Le possibili destinazioni

Guardando la questione da un altro punto di vista, infatti, Nico sarebbe proprio il principale indiziato a fare spazio a uno tra l'inglese e il portoghese, nel momento in cui la Juventus si trovasse a un passo dal concretizzare entrambi i colpi (per il figlio d'arte si sta lavorando da settimane con il Porto, ma anche sul fronte Sancho si sono registrati progressi confortanti nelle ultime ore, come scrive Tuttosport).Nico Gonzalez, secondo il quotidiano, è molto apprezzato da Maurizio Sarri, alle prese però con il blocco del mercato della. Ma piace pure in Premier League, anche se non a club di primissima fascia: si erano informate su di lui, in primavera, Brighton e Tottenham, ora hanno mosso cauti passi Brentford e West Ham. Certo, il suo sogno dichiarato è quello di vestire la maglia del River Plate, ma a 27 anni da poco compiuti è ancora presto per pensare a un ritorno in patria. Ecco, allora, che a prendere consistenza sono le voci che lo accostano aldi Roberto De Zerbi: i due club ne hanno parlato, nei frequenti colloqui di questi giorni che hanno come portata principale i nomi di Leonardo Balerdi e, soprattutto, di Timothy Weah, quest'ultimo ormai con la valigia in mano.Lavori (e riflessioni) in corso dunque, mentre l'ipotesi di una separazione tra la Juventus e Nico Gonzalez dopo un solo (deludente) anno potrebbe prendere sempre più corpo. Situazione da monitorare, appunto, e con essa gli interessanti scenari di mercato che potrebbero aprirsi di conseguenza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui