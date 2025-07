Nico Gonzalez, non solo l'Inter: si 'accende' il mercato, le squadre interessate

AFP via Getty Images

Nico Gonzalez, le squadre interessate

Il mercato intorno asi è ufficialmente "acceso". Sono della tarda serata di ieri le voci relative a una possibile mossa dell'Inter , che al momento sta lavorando sulla pista Ademola Lookman ma rimane alla finestra anche per l'argentino, che la Juventus ha sostanzialmente invitato a trovarsi una nuova squadra (con il placet di Igor Tudor, con il quale l'illusione di un "riscatto" dopo mesi estremamente deludenti è durata ben poco). A fare il punto della situazione, oggi, è Tuttosport.

La posizione della Juventus

Dall'Arabia Saudita - che sembrava potesse essere seriamente interessata a lui - sono arrivati solo alcuni sondaggi da parte di Al Ahli e Neom FC, ma per ora nessuna offerta ufficiale. Proprio per questo motivo l’entourage dell’ex Fiorentina ha intensificato i contatti sul mercato europeo. Nel corso della settimana, infatti, Nico Gonzalez è stato proposto anche a Diego Simeone per l'. Il Cholo, che apprezza da tempo le qualità dell’ala mancina, sta valutando l’opportunità. Se il club dovesse riuscire a cedere Samuel Lino, Gonzalez potrebbe rappresentare un rinforzo interessante per completare il reparto degli esterni offensivi dei Colchoneros.In Italia, invece, si registra - oltre a quello dell'Inter - un interessamento dell’, che può essere visto come un ritorno di fiamma. Già un anno fa, infatti, l’allora tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini aveva chiesto alla famiglia Percassi di portare Nico a Bergamo. L’affare, però, non si concretizzò proprio a causa dell’inserimento della Juventus, che convinse il giocatore a mettere in pausa le altre opzioni, aspettando il trasferimento in bianconero poi chiuso ad agosto.Le cose, però, non sono andate come sperato: nel corso della prima stagione a Torino, Nico ha faticato a trovare continuità anche a causa di problemi fisici, finendo per disputare un’annata al di sotto delle aspettative. Ora alla Continassa si valuta l’ipotesi di una cessione che possa far recuperare 25-30 milioni di euro sui circa 38 investiti la scorsa estate (8 per il prestito oneroso, 25 per l’obbligo di riscatto scattato a febbraio e altri 5 di bonus). Si attendono sviluppi, che potrebbero aiutare la Juventus a sbloccare alcune situazioni di mercato rimaste in sospeso.