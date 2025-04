Nico Gonzalez in conferenza: 'Tudor lavora solo sulla testa. Ci voleva uno così per il gruppo'

Getty Images

Nico Gonzalez, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Monza."Grazie mille, fatta una partita bellissima, il gioco è diventato così nel secondo tempo. Dovevamo fare di più, combattere, lottare, continuiamo così perché mancano 4 partite per noi fondamentali"."Quanto lavoro si è visto? Il mister sempre lavora tutto sulla testa. Ogni giorno. Non molla mai. Però per me per il gruppo fa molto bene, è molto bravo, perché il gruppo aveva bisogno di quell'energia, di essere tutti positivi".

"Abbiamo parlato con Kenan, soprattutto nel primo tempo, ha chiesto scusa al gruppo. Anch'io ho vissuto un rosso tempo fa, è dura quando uno è giovane, ma da questo si impara. E' un bravo ragazzo, si vede, non l'ha fatto appositamente, ora deve lavorare e stare tranquillo, continuare a dimostrare in campo"."Pesato tanto"."Sì, conosco bene Italiano, è già pronto ad affrontare la Juventus. Lo conosco. Sarà una partita bella da vedere, loro giocano bene a calcio. Vincerà chi ha più voglia. Vediamo se torniamo a Torino con 3 punti"."Cosa lasciano queste partite? Nella ripresa abbiamo dato tutto, denti, coglioni, così si vincono le partite. Adesso pensiamo al Bologna. Subito. Bella partita da giocare. Questa settimana, il mister è subito pronto per il Bologna. Anche noi. Siamo preparati per questo. Mancano 4 finali e vogliamo fare di più per l'obiettivo Champions"."Più centrale? Ti dico la verità: benissimo. Mi sento molto bene, cerco sempre di trovare lo spazio, il buco in mezzo, andare sulla palla, giocare col compagno. Si impara. Mi sento bene, grazie a tutti".