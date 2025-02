Nico Gonzalez in conferenza: 'Bisogna sputare sangue. Obiettivo? Champions, difficile pensare al Napoli'

Getty Images

, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Inter.GRANDE GARA - "Abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo grande partita, nella ripresa abbiamo capito il gioco, volevamo la palla. La vittoria di oggi è troppo importante per noi e dobbiamo continuare così e non abbassare le braccia, continuare su questa strada, oggi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci".LAVORO ATLETICO - "Sì, poi dipenda da ognuno. Se vuoi lasciare tutto in campo si vede, magari a volte non faccio bene, ma c'è una cosa in me che non negozio, è abbassare le braccia, il sacrificio, è la garra argentina".

SQUADRA GIOVANE - "Siamo giovani, ma tutti uomini maturi. Ognuno sa cosa deve fare, come hai detto oggi abbiamo dimostrato in una grande partita contro una grande squadra come l'Inter, con tanti giocatori buoni. Dobbiamo continuare a batterci come oggi".CENA - "Sarebbe bello andare anche domani a cena, no? La cena è stata fatta, per stare insieme, per stare uniti. Ma si fa gruppo in campo, lì dove bisogna dimostrare dove bisogna dare tutto per i compagni".VITTORIA PESANTE - "Corsa scudetto? Non posso pensare al Napoli, non posso. Penso solo al PSV. Perché noi vogliamo andare agli ottavi, ma dobbiamo lottare, combattere, dimostrare di voler andare lì. Sarà troppo difficile. Dobbiamo continuare così. Lavorare, combattere, ogni giorno fare meglio per la squadra. Ogni giorno per portare un risultato positivo".IL FUTURO E' DELLA JUVE - "Se lo dice Pep, che è uno dei più forti al mondo… Sarebbe bellissimo, quella è l'idea della Juventus, di Thiago, nostra come gruppo. Non possiamo pensare al futuro, pensiamo giorno dopo giorno, è ciò che conta, non possiamo pensare più avanti".VERSO MERCOLEDI' - "Mettiamo da parte questa partita, pensiamo solo al PSV se vogliamo andare agli ottavi. Non sarà facile, abbiamo già giocato contro di loro. Combattere, lottare, fare il massimo per la squadra".OBIETTIVO - "Nostro obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions anche il prossimo anno. E' quella l'idea. Vogliamo giocare gli ottavi. Però niente di che, dobbiamo continuare su questa strada. Continuare così. Non so da quante partite non perdiamo, però dobbiamo continuare così, stare insieme ha portato un risultato positivo".IN COSA MIGLIORARE - "Sempre si può migliorare tanto. In una squadra sempre. I più grandi devono far capire come funziona, come combattere, sputare sangue in campo, perché il calcio è questo. Quasi mai diciamo qualcosa ai giovani, sono troppo forti".