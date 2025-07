Nico Gonzalez in Arabia? La pista può scaldarsi, il retroscena sull'intermediario

potrebbe davvero lasciare la Juventus , dopo una sola (deludente) stagione. Tra guai fisici e un rendimento mai convincente l'esterno argentino non è più ritenuto centrale nel progetto bianconero, motivo per cui qualora dovesse arrivare per lui un'offerta allettante il club non esiterebbe a valutarne la cessione, che tra l'altro aiuterebbe a concretizzare il doppio acquisto di Francisco Conceicao e Jadon Sancho . Per l'ex Fiorentina potrebbero tornare a risuonare sirene arabe, che già lo avevano tentato la scorsa estate quando però poi preferì accasarsi alla Juventus per vivere un'esperienza europea ad alti livelli.

Nico Gonzalez in Arabia? Il retroscena sull'intermediario

Come svelato da Tuttosport, c'è un dettaglio che spiega perché il canale saudita potrebbe davvero essere approfondito per Nico Gonzalez: uno degli intermediari che aveva curato il suo trasferimento a Torino è, che nei giorni scorsi ha tessuto la trama del passaggio didall'Atalanta all'Al-Qadsiah per cifre esorbitanti. Cifre che tra l'altro potrebbero essere proposte pure all'argentino, convincendolo - questa volta davvero - ad accettare il corteggiamento, al quale la Juve non si opporrebbe.