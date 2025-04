Nico Gonzalez, il messaggio di auguri della Juventus: 'Continuerà a dare il massimo con noi'

AFP via Getty Images

Il messaggio della Juventus per Nico Gonzalez

avrà un motivo in più per andare a caccia di una vittoria questa sera con la, nel big match allo Stadio Olimpico contro la Roma . Ieri, sabato 5 aprile, l'esterno argentino ha infatti compiuto, un'occasione speciale che spera di festeggiare oggi con una vittoria in una sfida molto importante per i bianconeri e anche per lui, a caccia di riscatto dopo una stagione tutt'altro che semplice e pronto a partire ancora da titolare con Igor Tudor, determinato a dargli grande fiducia.Ecco il messaggio di auguri che gli ha voluto dedicare la Juventus tramite il proprio sito ufficiale: "Primo compleanno in bianconero per Nico Gonzalez - attaccante argentino arrivato alla Juventus nell’estate 2024 e uno dei tanti volti nuovi di questa stagione. Per il giocatore che oggi compie 27 anni, l’esordio con la nostra maglia è arrivato proprio nella sfida contro la Roma; prossima avversaria che la Juventus affronterà oggi, in trasferta allo stadio Olimpico della capitale. Nico ha realizzato il suo primo goal in carriera in bianconero nel match di Champions League contro il PSV (che è stata anche la prima gara in assoluto a cui ha preso parte nella competizione), aggiungendo poi nel corso della stagione altre due reti e quattro assist in 27 presenze totali arrivate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Un giocatore che continuerà come sempre a dare il massimo e a portare la sua energia in campo anche in questo finale di stagione che attende i bianconeri. Feliz cumpleanos, Nico!".