Nico Gonzalez ha trovato la continuità ma non può bastare: a questa Juve serve davvero più di Conceicao?

Sono sei partite consecutive da titolare in campionato perotto nelle ultime nove considerando anche la Champions League. L'argentino c'è e gioca con regolarità dopo la tormentata prima parte di stagione contraddistinta in negativo dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori molto più a lungo del previsto, lasciandolo ai box per due mesi. Lapuò contare adesso totalmente su Nico, buone notizie per. Ma può bastare questa "continuità" per un giocatore pagato attorno ai 40 milioni di euro e che doveva essere tra quelli che facevano fare il salto di qualità ad una squadra giovane e inesperta?

La stagione di Nico Gonzalez con la Juventus

Il confronto tra Nico Gonzalez e Conceicao

Nico Gonzalez non è stato cercato "disperatamente" come successo con Koopmeiners ma è stato comunque uno degli investimenti più importanti del club. Solo l'olandese e Douglas Luiz sono costati di più (rispettivamente 60 e 50 milioni di euro). L'argentino è arrivato alla Juve all'età della maturità (26 anni) e con già tanto vissuto in Serie A, oltre all'esperienza internazionale con la Nazionale. Ecco perché è giusto racchiudere il giocatore nella cerchia di coloro da cui la Juve e Thiago chiedono di più. E fino ad ora, l'apporto dell'ex Fiorentina non ha soddisfatto in pieno.Dopo aver giocato da centravanti prima dell'arrivo di Kolo Muani e con Vlahovic a mezzo servizio, da qualche partita Nico Gonzalez è tornato nel ruolo più naturale, quello di esterno d'attacco. Il classe 1998 però non ha inciso come avrebbe voluto. Da quando è tornato a piena disposizione ha segnato solamente un goal, in trasferta a Monza, e servito due assist. In totale il conto si ferma a tre reti in oltre mille minuti giocati. Media troppo bassa, soprattutto pensando alle stagioni a Firenze, l'ultima chiusa con 16 goal.Nico Gonzalez ha la fiducia di Motta, che lo ritiene un giocatore estremamente utile per le caratteristiche che ha e le opzioni tattiche che offre alla squadra, potendo all'interno della stessa partita agire in diverse posizioni di campo, muovendosi molto su tutto il fronte offensivo. Tutto giusto, tutto vero; manca però la parte più importante, quella del trasformare il lavoro che compie in qualcosa di concreto. Manca sostanzialmente il "guizzo", quello che invece mostra sempre Francisco Conceicao. Il portoghese non è ancora un giocatore completo come Gonzalez, non dà sotto molti aspetti le stesse garanzie, ma anche in pochi minuti, come successo con l'Empoli e soprattutto con il PSV, "sveglia" la Juventus. E forse, a questa squadra, in questo momento serve più un "Conceicao" che un Nico Gonzalez, se l'argentino resterà quello visto fino ad ora.