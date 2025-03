Nico Gonzalez torna subito alla Juventus: è stato espulso con l'Argentina

Getty Images

Perché Nico Gonzalez è stato espulso con l'Argentina?

- che era atteso a Torino non prima di giovedì, ultimo tra i tanti giocatori dellain giro per il mondo - è già pronto a rientrare alla Continassa. Non per un infortunio, come nel caso di Andrea Cambiaso che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana, ma per un'espulsione rimediata nella notte nel match contro l'Uruguay, che comunque la suaha vinto per 1 a 0 grazie al goal di Thiago Almada nel secondo tempo allungando in classifica nella corsa alle qualificazioni per il prossimo Mondiale, per cui ora le basta un punto.

Quando torna Nico Gonzalez dalla Nazionale



Nico Gonzalez-Juventus, i numeri

Presenze: 26

Minuti: 1.557

Goal: 3

Assist: 4

In pieno recupero, quando ormai mancavano pochi istanti al triplice fischio, l'esterno offensivo dellasi è infatti reso protagonista di un brutto intervento - del tutto involontario ma pericoloso - ai danni dell'ex Cagliari, che ha colpito con un calcio in un punto molto alto del corpo, tra spalla e volto, nel tentativo di intercettare un pallone. Immediate le scuse all'avversario, che però non sono bastate per "convincere" l'arbitro a non estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti, arrivato appena una ventina di minuti dopo il suo ingresso in campo (il CT Lionel Scaloni aveva infatti scelto di farlo partire dalla panchina preferendo Giuliano Simeone e Almada sulle fasce d'attacco).Nico Gonzalez, quindi, non potrà mettersi a disposizione dell'Albiceleste per la prossima sfida, quella sempre sentitissima contro il Brasile in programma nella notte del 26 marzo. L'argentino è già pronto a tornare alla base bianconera, dove tra l'altro si rivedranno a breve tutti i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, che scenderanno in campo entro al massimo mercoledì rientrando dunque prima del solito. Una buona notizia per, che lunedì riprenderà la preparazione in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro il Genoa, che definire decisiva per il suo futuro è poco , potendo contare su un elemento importante - almeno sulla carta - come l'esterno ex Fiorentina.Che, di contro, non potrà di certo tornare alla Continassa con il sorriso, avendo visto subito sfumare la possibilità di riscattarsi almeno con la maglia della Nazionale, dopo una stagione finora complicatissima con la Juventus tra infortuni e un rendimento tutt'altro che positivo, che lo ha visto finire tra i giocatori più contestati della rosa al pari di Teun Koopmeiners. Anche per lui, dunque, da lunedì inizierà un nuovo capitolo, con la chance - l'ultima - di invertire la tendenza e guadagnarsi la conferma in vista della prossima annata, che al momento non sembra affatto scontata.





