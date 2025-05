Nico Gonzalez e le chance (in)finite? Conceicao e Douglas Luiz lo 'invidiano'

Fino a Lazio-Juventus,r non aveva mai sostituto un giocatore all'intervallo; l'unica eccezione era stata a Parma, quando tolse Dusan Vlahovic a fine primo tempo ma per un problema muscolare. E' capitato invece all'Olimpico, quando il tecnico croato ha deciso di non rimandare in campo Nico Gonzalez; e questa volta si tratta di una scelta tecnica, che fa capire quanto sia stata deludente la prova diIl cambio dell'Olimpico sembra somigliare ad una bocciatura definitiva, almeno per quanto riguarda il giudizio su questa stagione. L'ex Fiorentina, schierato a supporto di Kolo Muani, come contro il Bologna, è stato impalpabile. Se fino ad ora spesso la critica si era concentrata sull'efficacia delle sue giocate e la poca incisività, con spesso errori tecnici - e di scelte - nel momento decisivo,Troppo morbido, troppo con la testa tra le nuvole. Ed ecco perché in una partita in cui la Juventus si giocava una bella porzione del suo campionato, Tudor è stato "costretto" a cambiarlo.

Eppure,. Da quando si è ripreso a livello fisico, Thiago Motta non lo ha più lasciato fuori praticamente.E poi, anche Tudor ha dato grande fiducia al giocatore visto che è partito sempre dall'inizio con il croato nelle sette partite disputate. Settimana dopo settimana, occasioni su occasioni, che Nico non ha mai davvero sfruttato. I numeri sono impietosi (2 goal in campionato con il Monza). Troppo spesso insufficiente e quando andava "bene", erano prestazioni da 6.Evidentemente l'argentino ha avuto il merito, per caratteristiche e adattabilità, di sapersi ritagliare lo spazio comunque. Più di quanto sono riusciti a fare molti altri. E viene da pensare ad uno degli altri grandi acquisti dell'estate,Ma il pensiero, considerando anche il ruolo,già messo un po' in disparte con Thiago Motta da gennaio in avanti e totalmente fuori dai piani di Tudor. Ecco perché forsePerché, nonostante tutto, Nico si, e gli altri no?