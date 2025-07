Nico Gonzalez, Douglas Luiz e attenzione a...McKennie: chi può lasciare la Juventus in estate

Chi può lasciare la Juventus in estate?

Douglas Luiz

Weston McKennie

Samuel Mbangula

Nico Gonzalez

Lloyd Kelly

Dusan Vlahovic



Perchè McKennie potrebbe lasciare la Juventus?

Si guarda spesso al mercato in entrata della Juventus, quello dove è già entrato Jonathan David arrivato ieri a Torino, quello dove potrebbe entrare Victor Osimhen e chiaramente non solo lui. Attenzione però perchè per permettere nuovi ingressi vanno necessariamente fatte anche delle uscite. Viene quindi spontaneo chiedersi: chi può lasciare la Juventus in estate?



Nico Gonzalez può lasciare la Juventus?

Una situazione particolare è quella di Weston McKennie. Il centrocampista tuttofare americano classe 1998 sembra al centro del progetto della Juventus e sembra uno dei protagonisti della rosa di Igor Tudor. Attenzione però, il suo contratto è in scadenza nel 2026, un anno fa sembrava ad un passo dall'Aston Villa, poi il no che ha rischiato di far saltare la trattativa per portare a Torino Douglas Luiz , salvo poi trovare una soluzione alternativa con Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior. Qualche settimana da fuori rosa fino alla scelta di reintegrarlo quando sembrava anche ormai affare fatto il suo rinnovo contrattuale. Rinnovo che però non è mai arrivato. Ecco quindi che complice una sola stagione prima della scadenza del suo contratto qualora arrivassero offerte convincenti non è assolutamente certa la sua permanenza a Torino.Tra chi non ha convinto particolarmente la dirigenza della Juventus c'è anche l'attaccante argentino Nico Gonzalez , arrivato dalla Fiorentina circa un anno fa ma non ha inciso come ci si aspettava. Oggi infatti qualora arrivassero offerte la Juventus lo lascerebbe partire, così facendo potrebbe fornire a Tudor nuove scelte per il reparto offensivo. Quel reparto offensivo dove si devono fare i conti con la situazione più spinosa tra le uscite: quella di Dusan Vlahovic.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui