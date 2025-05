Nico Gonzalez convocato dall'Argentina: l'elenco completo

AFP via Getty Images

I convocati di Scaloni

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsiglia), Walter Benitez (PSV Eindhoven).

Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Mariano Troilo (Belgrano), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Lione), Valentín Barco (Racing Strasburgo), Kevin Lomónaco (Independiente)

Centrocampisti: Leandro Paredes (Roma), Enzo Barrenechea (Valencia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Thiago Almada (Lione), Giovani Lo Celso (Betis), Franco Mastantuono (River Plate), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolas Gonzalez (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Ángel Correa (Atlético Madrid) Lionel Messi (Inter Miami).

, esterno offensivo classe 1998 della, è tra i convocati del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Cile e Colombia, in programma, rispettivamente, venerdi 6 e mercoledi 11 giugno. Questi, nel dettaglio, i convocati dell'Argentina per il doppio impegno.