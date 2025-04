Nico Gonzalez, con Tudor è cambiato tutto: i numeri

AFP via Getty Images

I numeri di Nico Gonzalez con Tudor

sembra un altro giocatore da quandoha preso il posto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus . Come analizza oggi Tuttosport, l'argentino è migliorato sotto ogni aspetto, a cominciare dalla media di tocchi per partita (passata da 40 a 51), alla percentuale di passaggi riusciti (77% contro il 68% delle ultime tre uscite con il tecnico italo-brasiliano).L'ex Fiorentina, comunque ancora a secco di goal dalla sfida di dicembre contro il Monza, ha poi ricominciato a calciare verso la porta, ma soprattutto a dribblare con successo gli avversari (1 solo tentativo tra Fiorentina, Atalanta e Verona contro gli 8 registrati dall'arrivo di Tudor). Numeri ancor più eclatanti se si considera che l'argentino, per la prima volta in carriera, sta agendo in un ruolo non propriamente suo, quello di esterno a tutta fascia, ma che comunque appare più in linea con le sue caratteristiche rispetto a quelle che erano state le richieste di Thiago Motta, che lo ha sovraccaricato di compiti difensivi.

Giocherà dal primo minuto a Parma?

Ora, come anticipato, resta solo un ultimo aspetto da limare per poter invertire a 360 gradi il trend: Nico deve tornare a segnare, possibilmente già a partire da lunedì a Parma, dove con tutta probabilità sarà schierato da titolare (anche se resta da capire dove, considerando che la sempre più probabile assenza di Kenan Yildiz potrebbe spingere Tudor a qualche cambio di formazione).