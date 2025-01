Come è andata la partita di Nico Gonzalez contro il Torino

Le altre partite di Nico Gonzalez da centravanti

Altro giro, altra situazione d'emergenza. In questo caso per l'attacco, come del resto succede ogni volta che Dusan Vlahovic deve dare forfait, per una ragione o per l'altra. E allora ecco che per il big match di questa sera contro l'Atalanta Thiago Motta è costretto a schierare di nuovo come centravanti, che se non altro rappresenta l'alternativa migliore al serbo in attesa che arrivi un rinforzo dal mercato.L'argentino ha occupato il posto del numero 9 bianconero già nel derby di sabato contro il, terminato 1-1: non ne è uscito neanche così male, nel complesso di una partita scorbutica e poco proficua da vari punti di vista, ma chiaramente la sua presenza - ininfluente sul fronte goal e assist - ha messo in luce ancora una volta le enormi difficoltà sofferte dalla Juventus quando non può contare su un centravanti di ruolo.Non era andata meglio per lui, del resto, nell'ultima parte della gara di Supercoppa Italiana contro il, quando Thiago Motta aveva scelto di sostituire prima del previsto Vlahovic, e nemmeno nei minuti finali di quella contro la, costati alla Juventus l'ennesimo pareggio stagionale. I precedenti, insomma, non convincono più di tanto, ma di alternative "vere" non ce ne sono. E Nico Gonzalez è chiamato a un'altra "impresa".





