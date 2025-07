Nico Gonzalez in Arabia può sbloccare Sancho alla Juventus?

Getty Images

Poco meno di un anno fadiventava un nuovo giocatore della Juventus , ma il tempo dei saluti potrebbe già essere arrivato dopo una prima stagione tutt'altro che memorabile, scandita da infortuni e da prestazioni al ribasso che hanno posto un accento negativo sull'annata del calciatore argentino, costato qualcosa come circa 40 milioni di euro alla Juventus per strapparlo dalla Fiorentina, detentrice fino alla scorsa estate del suo cartellino.Da punto fermo del progetto a giocatore con la valigia in mano, il passo è decisamente breve e Nico, in tal senso, ha percorso tale viatico in maniera piuttosto rapida. Il classe 1998, infatti, è da considerare a tutti gli effetti un giocatore sul mercato e di conseguenza tutt'altro che centrale rispetto al progetto tecnico di Tudor, specialmente nell'ultimo periodo. La Juventus, in altre parole, l'ha messo sul mercato. Ma se fino a poco tempo fa, il classe 1998 non aveva mai aperto a nuove destinazioni ecco che ora potrebbe aprirsi un nuovo scenario.

Offerta dall'Arabia

Nico sblocca Sancho?

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Nico Gonzalez avrebbe aperto, per la prima volta, alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe l'Al-Ahli, club nel quale militano già i vari Merih Demiral e Franck Kessié. Il club saudita sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta economica da circa 30 milioni di euro alla Juventus, oltre ad un contratto dai connotati faraonici per l'argentino. La Juve, che ha sborsato 38 milioni complessivi tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, incassando tale cifra andrebbe a scongiurare un'eventuale minusvalenza ma, soprattutto, potrebbe preparare il definitivo assalto all'altro grande obiettivo di questa prima parte di calciomercato: Jadon Sancho.Dopo aver sbloccato l'affare Francisco Conceicao , con l'esterno portoghese che diventerà un calciatore della Juventus a titolo definitivo, i bianconeri ora vogliono spingere forte sull'acceleratore per quanto riguarda Jadon Sancho. La strada che porta all'esterno inglese potrebbe mettersi ancora di più in discesa proprio se Nico Gonzalez dovesse cedere alla corte araba. Quello nei confronti del classe 2000, di proprietà del Manchester United ma reduce da un anno in prestito al Chelsea, sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma.Proprio così, perché già un anno fa la Juventus provò concretamente a mettere sotto contratto l'ex Borussia Dortmund, ma la dispendiosa campagna acquisti operata dall'ex Football Director Cristiano Giuntoli non permise a Madama di affondare il colpo. Un anno dopo, il copione si ripropone e questa volta la Vecchia Signora vuole andare a dama per arricchire la rosa di Igor Tudor con un altro innesto di qualità purissima. La ricetta necessaria per riportare la Juventus al top.