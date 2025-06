Nico Gonzalez ancora flop: 'Inguardabile, un pesce fuor d'acqua'

Getty Images

Juventus-Manchester City: la partita di Nico Gonzalez

Una bocciatura pesantissima, che in un certo senso riflette tutta una stagione vissuta decisamente al di sotto delle aspettative, definibile un vero e proprio flop anche alla luce del maxi investimento effettuato per lui la scorsa estate.è stato protagonista di un'altra prova insufficiente nel match delle scorse ore trae Manchester City, in cui è stato schierato dal primo minuto da Igor Tudor (per la prima volta in questo Mondiale per Club). Ecco come lo hanno giudicato i giornali in edicola oggi.

- "Torna titolare sulla trequarti, e a parte un'entrata dura su Rodri si fa fatica a ricordare qualcosa di positivo. Troppo leggero e zero iniziative".- "Inguardabile. Non stoppa un pallone e fatica restare persino in piedi. Un pesce fuori d’acqua. Tudor nella ripresa lo sposta sulla corsia di sinistra e la musica resta la stessa".