Nico Gonzalez, a Venezia come in tutta la stagione: 'non difende e non attacca'

VALERIO PENNICINO

Venezia-Juventus, i voti a Nico Gonzalez

Una partita che è stata un po' lo specchio della sua stagione.non si è riscattato, e anche ieri sera nel match dellacontro il Venezia ha messo in campo una prestazione tutt'altro che positiva, che chiaramente lo ha reso di nuovo bersaglio di critiche. Anche da parte dei giornali in edicola oggi, che non hanno esitato a bocciarlo.- Primo tempo da "Chi l'ha visto?", in cui non difende e non attacca, completa l'opera lasciando un'autostrada per l'inserimento di Haps.

- Schierato a tutta fascia sulla destra fatica a leggere in copertura lo spazio di competenza e così quando apre i polmoni per attaccare la spinta non risulta efficace.- Haps gli prende il tempo e lui non riesce a coprire, forse perché da attaccante non è costretto a correre all’indietro.