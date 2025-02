Nico Gonzalez a Sport Mediaset: 'Abbiamo regalato il primo tempo all'Inter'

Anche, schierato dal primo minuto e autore di una prestazione sicuramente positiva, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la bella vittoria dellacontro l'Inter, arrivata a pochi giorni dalla sfida decisiva contro il PSV Eindhoven che potrebbe regalare ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League."Abbiamo regalato il primo tempo all’Inter perché abbiamo giocato male", il commento dell'esterno argentino. "Non eravamo noi. Poi nel secondo tempo abbiamo capito il gioco, abbiamo iniziato a giocare bene e alla fine i tre punti sono rimasti qui. In realtà per noi questa vittoria vale sei punti perché era un derby e il derby si vince. Il PSV? Partita troppo importante. Vogliamo andare agli ottavi, ma sarà difficile e lo sappiamo. Dobbiamo lavorare e continuare a dimostrare quello che abbiamo dimostrato ieri".