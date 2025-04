AFP via Getty Images

Nico Gonzalez a Sky: 'Bologna? Conosco Italiano, sarà difficile'

un' ora fa



Le parole di Nico Gonzalez a Sky dopo Juventus-Monza.



YILDIZ - "Mi dispiace, è un bravo ragazzo e non voleva farlo apposta. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere uniti".



BOLOGNA - "Sarà una partita difficile, conosco Italiano e so come gioca. Speriamo di fare bene. Voglia di correre? Sempre!".





E le dichiarazioni di Randal Kolo Muani.



BOLOGNA - "Abbiamo bisogno dei punti per andare in Champions, guardiamo partita dopo partita".