Marcello Nicchi, presidente dell’AIA (l’Associazione Italiana Arbitri) è intervenuto a Gr Parlamento in merito alla decisione del governo sul rimandare gli allenamenti di calcio, lasciando dubbi sulla ripresa: “È arrivato il momento di fare chiarezza. Serve dare coraggio a quelli che rischiano la vita tutti i giorni: chi deve prendere le decisioni le prenda, senza avere paura. Devono dirci se potremo tornare a giocare oppure dovremo stare fermi per due anni. Tutti i giorni sentiamo alla televisione persone che hanno pensieri differenti, questo non è un segnale di fiducia per un mondo che, oltre a voler ripartire, vuole essere da esempio per gli altri sport e dare delle gioie alle persone”.