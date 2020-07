Il Presidente della FIGC Nicchi ha parlato a 90° Minuto dell'arbitraggio di Juve-Atalanta: "E' stato all’altezza della situazione. Non è vero che in Italia c’è un regolamento e un’applicazione diversa. L’Italia non è un Paese a se stante a livello calcistico, per esempio il designatore Rizzoli ogni settimana sente i designatori delle principali leghe europee e fanno il punto sull’applicazione delle regole. Non è vero che in Italia si danno più rigori che all’estero. La Spagna, dall’ultimo confronto, ha gli stessi rigori dell’Italia. Bisogna incominciare a ragionare in modo diverso, può darsi che ci siano campionati dove i giocatori stanno più attenti, poi ogni partita ha una storia a sé”.