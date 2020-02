"Non ho ancora visto Commisso e non ho parlato con lui. Non voglio esprimermi troppo sulle sue parole, dico solo che gli arbitri italiani sono, uno il termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento”, con queste parole il presidente dell'Aia Nicchi, presente a Coverciano per la premiazione della Panchina d'Oro ha risposto alle parole di Rocco Commisso dopo Juve-Fiorentina di ieri. Il presidente Viola ha parlato anche pochi minuti fa : ​“Siamo ancora arrabbiati perché nessuno si è scusato con noi,Noi e la Juventus dobbiamo essere trattati allo stesso modo, ha ricavi altissimi ma pagano alla Federazione quanto paghiamo noi”.