Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha parlato a Teletruria commentando la possibile ripresa della Serie A: "L'ultima volta che mi sono sentito con il Ministro Spadafora, con la Federazione, ormai ci sentiamo settimanalmente, quasi quotidianamente per cercare di far ripartire questo calcio, è stato attenzionato quanto detto. Gli arbitri devono essere sorvegliati tanto quanto le società e forse di più, mi riferisco ai professionisti, perché i sentori sono quelli che se ripartiremo la cosa importante sarà la Serie A, perché la B, C e D le vedo molto più complicate, che sono quasi impossibili. Bisogna seguire la curva dei contagi ora dopo ora qui. Questa settimana sarà fondamentale, bisogna capire se riprendono gli allenamenti di gruppo il 18, se ci sarà la possibilità di ripartire, probabilmente saremo riconvocati dal governo e decideremo se il protocollo sanitario è applicabile o meno e a chi. Gli arbitri è diverso dalle società: si muovono in modo autonomo, non con i pulmini, quindi ci vuole grande attenzione perché vanno in posti più a rischio. Sicuramente non manderemo gli arbitri a rischiare la vita. Vogliamo garanzie. Sicuramente proveremo a ripartire, tra oggi il 18 o 19 sapremo come, chi e quando. Non far ripartire il calcio sarebbe una tragedia, si dice che tutto il calcio potrebbe perdere 500 miliardi di indotto ".