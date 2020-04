Pazzesco, davvero, quanto accaduto in Nicaragua. Nella notte italiana si è giocata, per la Primera Liga, la sfida tra la Juventus FC (club di Managua) e il Real Madriz, con un finale particolare. Avanti 1-0 i padroni di casa, realizzano la rete del raddoppio grazie ad Allan Mercado, attaccante di 22 anni, che buca Simon Rodriguez. Ma si scatena la protesta del Real.



L'ACCADUTO - Il guardalinee aveva alzato la bandierina per evidenziare la posizione irregolare dell'attaccante, dunque fermando i difensori del Madriz. In realtà, per l'arbitro era tutto regolare e lo stesso aveva indicato al suo assistente di abbassarla. Difesa ferma e gol di Mercado: proteste del Real, infinite. Al 70esimo minuto, i giocatori abbandonano il campo.