Il J-Medical aperto a tutti, calciatori e non. Lo sa bene Vincenzo Nibali, il ciclista che oggi si è fatto visitare al centro medico della Juventus raccontando poi così la giornata sui suoi profili social, con tanto di foto-ricordo: "Sospiro di sollievo! Fratture alla mano escluse, domani si torna in gara al Gran Trittico. Un grandissimo grazie al J-Medical per la disponibilità e la professionalità Folded hands".



