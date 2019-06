Neymar vuole assolutamente il Barcellona. L'attaccante brasiliano non ha dubbi su quale debba essere la prossima tappa della sua carriera. Così inizia a prendere corpo un clamoroso ed inaspettato ritorno in Catalogna a distanza di due anni. Rischia così di tramontare il piano del Paris Saint-Germain: nei giorni scorsi si era parlato di un progetto della società francese detentrice del cartellino del giocatore, intenzionata ad inserire O'Ney in una trattativa per arrivare a Paul Pogba del Manchester United. Se dovesse essere confermata la volontà del giocatore, la Juventus avrebbe un motivo in più per sorridere. Infatti, ora il PSG potrebbe fare un passo indietro e ritirarsi dalla corsa per il francese dei Red Devils.