Il Paris Saint-Germain non si muove dalla propria posizione, Neymar allo stesso modo non cambia idea. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il gioiello brasiliano vuole lasciare Parigi e non giocherà alcuna partita ufficiale finché avrà offerte per volare altrove. Dal canto suo il PSG, come ribadito ieri dal direttore sportivo Leonardo a Neymar, non cambierà le proprie richieste sul mercato, superiori ai 200 milioni di euro per il suo cartellino. Il Barcellona lavora al suo ritorno, la Juventus resta alla finestra in attesa di sviluppi, pur consapevole che si tratta di un'operazione improbabile.