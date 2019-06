Manca sempre meno al clamoroso ritorno di Neymar al Barcellona. L'attaccante brasiliano aveva lasciato il club blaugrana nell'estate 2017, tentato dalla sfida di portare in alto il Paris Saint-Germain. Dopo due anni difficili sotto l'aspetto fisico e nel rendimento, l'ex Santos ha deciso di ritornare nella squadra che gli ha regalato la vittoria più prestigiosa, la Champions League 2014/15. Neymar avrebbe già accettato le condizioni del Barcellona. Per lui un quinquennale con riduzione di metà ingaggio rispetto a quanto percepito con il PSG. Lo riporta Sport. La trattativa per riportarlo in Catalogna dovrebbe prevedere una contropartita tecnica: si tratterebbe di Philippe Coutinho, giocatore accostato alla Juventus, anche se non si è mai trovato un accordo con i bianconeri.