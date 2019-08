di Andrea Giorgetti

Neymar-Barcellona, ci siamo. Il blitz dei dirigenti catalani a Parigi sembra aver sortito l’effetto sperato. L’offerta degli spagnoli, recapitata direttamente dalle mani del direttore sportivo Eric Abidal e del direttore generale Oscar Grau, è, tra le altre cose, delle più allettanti: 170 milioni di euro pagabili in due rate. Nonostante manchi ancora una risposta definitiva, sembra che la proposta possa avere il benestare dello sceicco Nasser Al Khelaifi. Un ritorno di Neymar al Barcellona potrebbe fare da apripista per un eventuale approdo di Paulo Dybala al PSG. Leonardo apprezza il talento argentino e, forte del denaro fresco appena immesso in cassa, potrebbe aprire ad una trattativa con i bianconeri.



PROBLEMA TEMPO - Dybala nel frattempo ha assaggiato la prima panchina della stagione. L’argentino non è sceso in campo neanche per un minuto nella trasferta di Parma. Sarri gli ha preferito Gonzalo Higuain il quale ha dimostrato un buon feeling con Cristiano Ronaldo. Nonostante Fabio Paratici prima e Pavel Nedved poi abbiano tentato di sgonfiare il caso Dybala, la permanenza della Joya ha complicato e complica le azioni di mercato in entrata dei bianconeri, soprattutto in ottica Mauro Icardi. Se a cessione di Neymar avvenuta si concretizzasse l’interesse del PSG per Dybala, la trattativa avrà un nemico da non sottovalutare: il tempo. Mancano pochi giorni al termine del mercato estivo e, come già hanno dimostrato le precedenti vicende Manchester United e Tottenham, non è semplice trattare con l’entourage dell’argentino quando il gong è sul punto di suonare.



PROBLEMA DIRITTI D'IMMAGINE - Non va dimenticato che il nuemro 10 della Juve è legato dal 2016 alla Star Image, società maltese che detiene e gestisce i suoi diritti d’immagine. Dopo un solo anno il giocatore ha sciolto unilateralmente il contratto ma la società maltese, che continua a detenerne i diritti, sta intimando a qualsiasi possibile acquirente del giocatore (PSG compreso) che un accordo per lo sfruttamento degli stessi dovrà essere stipulato con loro. In tutta questa vicenda, paradossalmente, l’eventuale intesa tra PSG e Juventus sembra la cosa più facile da trovare. A cinque giorni dalla chiusura della finestra di mercato, questa intricata vicenda sta attendendo che finisca a terra il primo tassello del domino (Neymar-Barca), trascinando con sé quelli successivi (Dybala-PSG e Icardi-Juve).