Insieme hanno condiviso tre anni a Parigi dal 2017 al 2020 e inoltre sono da tempo compagni di classe nel Brasile. E potrebbero, clamorosamente, ritrovarsi al Chelsea. O almeno, questo è l'auspicio di Thiago Silva sull'amico Neymar, che secondo diverse voci è in uscita dal Psg ed è stato accostato anche alla Juventus: "Deve venire al Chelsea - ha detto Thiago a margine di un evento in Brasile - se partirà sarà per il meglio. Io al momento non so nulla ma spero che la cosa si realizzi". I due giocatori hanno condiviso l'esperienza parigina dal 2017 al 2020 oltre a quella con la seleçao brasiliana".