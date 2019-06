Neymar sta vivendo un vero e proprio momento no. L’attaccante brasiliano deve difendersi dalle accuse di stupro e curarsi dall’infortunio che lo terrà fuori dalla Copa America. Nel frattempo prende quota un’ipotesi clamorosa: il divorzio dal Paris Saint-Germain per tornare al Barcellona, il club che lo ha consacrato nel calcio europeo. Uno scenario clamoroso. Secondo Marca, la trattativa sarebbe resa possibile dall’inserimento di Philippe Coutinho come contropartita tecnica nell’affare tra il club campione di Francia ed i dominatori dell’ultima Liga. Se così fosse, però, sfumerebbe una pista suggestiva per la Juventus. Infatti, i bianconeri seguono da tempo il giocatore brasiliano ex Inter, anche se non hanno ancora formulato un’offerta concreta al Barcellona.