La telenovela Neymar sta giungendo al termine? La domanda ancora non trova risposta ufficiale, ma da quanto filtra dall'ambiente blaugrana, riportato dai media spagnoli, l'incontro tra Barcellona e Psg è andato per il verso giusto. Ancora non è stato trovato un accordo chiaro, con una proposta iniziale che prevede 100 milioni di euro più i cartellini di Ousmane Dembele e Nelson Semedo che non ha trovato il completo gradimento del club francese. Ma i club trattano e puntano a chiudere.



Intanto la Juve osserva e "spera" nel colpo per due motivi: secondo quanto riporta El Chiringuito TV, infatti, l'arrivo di Neymar al Barça aprirebbe il capitolo cessioni, con Rakitic (seguito dalla Juve) e Vidal a fare spazio salariale e a bilancio. In più, il Psg potrebbe decidere di investire i milioni incassati per il cartellino di Dybala.