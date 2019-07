Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'estate di Neymar poteva andare decisamente meglio. Il talento brasiliano vive da separato in casa il suo rapporto con il Psg e, nel frattempo, aspetta che le pretendenti di mercato si facciano avanti per convincere il club parigino alla cessione. Infatti, per quanto il malumore del giocatore si sia palesato nelle ultime settimane, Leonardo e Co. non sembrano intenzionati a fare sconti per la cessione. Anzi, non sembrano proprio intenzionati a cederlo. BARCELLONA - Non tutto sta andando secondo i piani di Neymar e del suo entourage. Il Barça si ​è detto disposto a far partire i colloqui solo quando il Psg deciderà di cedere il giocatore, ma Neymar stesso si sarebbe aspettato una situazione diversa, con una trattativa già avviata. Invece, tutto sembra ancora da scrivere: mentre O' Ney proverà dalla Cina ad ammorbidire il suo club, resta la cruda realtà. Il brasiliano salterà la prossima amichevole con il Sidney, così come non ci sarà in Supercoppa francese il 3 agosto. Il Psg lo aspetta in campo per l'11, per l'esordio in Ligue 1, ma la speranza di Neymar ​è di aver già cambiato casacca prima di allora. Così, i giorni che passano non fanno che far aumentare il nervosismo.