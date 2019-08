Neymar torna al Barcellona. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è l'accordo tra il club catalano e quello parigino con Neymar pronto a tornare al Nou Camp. Fonti del Barcellona interpellate da Mundo Deportivo non hanno confermato la notizia ma in caso di fumata bianca la Juve attende una telefonata di Leonardo che fino ad oggi non ha avuto contatti ufficiali con Fabio Paratici.



CONTATTO CON TRIULZI - Dybala è uno dei possibili sostituti di Neymar tanto è vero che il ds parigino ha incontrato nelle scorse settimane l'ex agente de La Joya, Pierpaolo Triulzi, per discutere dei diritti d'immagine del calciatore, uno dei nodi che hanno fatto saltare l'accordo tra Dybala, il Manchester United e il Tottenham. L'eventuale trasferimento di Dybala al Psg dipende parzialmente dal passaggio di Dembele al Psg. Il francese non ha ancora detto si al Psg e anche se lo facesse il trasferimento di Dybala al Psg non sarebbe comunque impossibile mentre Rakitic e l'ex obiettivo della Juve Todibo hanno già dato il benestare al trasferimento sotto la Tour Eiffel.



Notizia in aggiornamento