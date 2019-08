Ore calde, quasi bollenti, per quanto concerne il futuro di Neymar. In attesa però che salgano ulteriormente le temperature, le sorti del brasiliano sono legate a doppio filo con quelle di Paulo Dybala. Il sostituto designato dal Psg sembra essere proprio la Joya, così, come riporta Tuttosport, Neymar starebbe meditando alla Juventus come destinazione per tornare ad essere incisivo. Un'ipotesi di scambio che, in parte, suona come un uniamo i tavoli? che spesso si dice al ristorante quando s'incontra un vecchio amico: un'ipotesi, quindi, che sembra essere una conseguenza naturale di un interesse reciproco.