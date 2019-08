Ore caldissime. Come racconta La Gazzetta dello Sport, a Parigi si sta lavorando per definire il futuro di Neymar Junior, qualche settimana fa avvicinato anche alla Juventus. A Parigi è arrivato il direttore sportivo del Barcellona, Abidal: l'ex difensore blaugrana incontrerà Leonardo, oggi direttore generale del Paris Saint Germain. La formula? Difficile da trovare, però vitale. Il Barça non è salito oltre gli ottanta milioni cash, chiaramente lontani dalle richieste della squadra francese. Il Barcellona può mettere sul tavolo Coutinho, il cui rappresentante è già volato in Francia per definire l'operazione. Occhio anche a Rakitic, che potrebbe entrare nell'affare. E al Real Madrid, che osserva con attenzione.