Operazione in vista per. L'attaccante brasiliano si opererà alla caviglia e resterà fuori per i prossimi 4 mesi. Dunque, stagione finita, forse l'ultima al Psg. Su O'Ney ci sono anche gli occhi della Juve, ma tanto dipenderà da come finirà quest'annata.Il comunicato del PSG: "Neymar Jr ha avuto diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione contratta il 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza. Questo intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospital di Doha. È previsto uno stop di 3-4 mesi prima del suo ritorno".