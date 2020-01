Tra Neymar e Cristiano Ronaldo? Non corre esattamente buon sangue. Non per litigi o pregresse esperienze: semplicemente, O Ney è molto amico di Messi. E quindi reputa che il 10 argentino sia il più forte della storia. Il brasiliano del Psg ha intanto raccontato i nuovi obiettivi per quest'anno: "Professionalmente e personalmente il 2019 è stato un anno duro per me. Ho imparato tanto dagli imprevisti. Mi sono infortunato, sono rientrato e mi sono fatto male ancora. Ma non è stato un anno negativo, ho davvero imparato tante cose da queste esperienze - le sue parole -. Guardo il lato positivo per fare in modo che il 2020 sia migliore. Sì quest’anno credo che possiamo vincere la Champions League. Da quando gioco a Parigi, questa è la squadra più esperta e forte che abbiamo avuto. Per questo secondo me possiamo avere una possibilità. Il Psg non ha mai vinto la Champions e vogliamo lottare per riuscirci. Conosciamo il nostro valore e puntiamo alla finale. Voglio vincere tutto".



CALCIO A CINQUE - Interrogato sulla formazione di calcio a 5 che schiererebbe, Neymar però fa un 'passo falso'. Ossia: non inserisce Cristiano Ronaldo. "“Ci sono tanti giocatori con i quali avrei voluto giocare, per esempio Romario. Oppure Ronaldo, anche se con lui ho giocato nella sua partita di addio. Poi Zidane e Ibrahimovic. La mia squadra con giocatori ancora in attività avrebbe Messi, Suarez, Mbappé, Pogba e Hazard. Fra chi invece si è già ritirato invece sceglierei Xavi, Lampard, Gerrard, Beckham e Henry”.