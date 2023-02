, stella brasiliana del Paris Saint-Germain, è stato protagonista della conferenza stampa pre-partita in vista dell'ottavo di finale di Champions League da giocare contro il Bayern Monaco:"Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Ho molta fiducia in me stesso, conosco le mie capacità e le mie qualità. Le critiche? Sono legittime, ognuno ha la propria opinione e il proprio punto di vista che rispetto. Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione".