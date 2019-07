Una decisione ormai presa: Neymar lascia il Paris Saint Germain, vuole farlo a tutti i costi. A raccontarlo è il Mundo Deportivo, che sottolinea come l'attaccante abbia praticamente messo alle strette la dirigenza del Psg. Non solo: dalle parole il brasiliano sarebbe passato direttamente ai fatti, offrendosi ai principali club europei. Tra questi, la Juventus. IL RACCONTO - Innanzitutto il Barcellona. Poi Real Madrid, Juve, Bayern Monaco e Manchester United, con quest'ultima ormai scartata dopo il treno perso in direzione Champions League. O Ney soffre questa passività del Barça, luogo nuovamente tornato 'dei sogni', ma che con un Griezmann in più ora ci va cauto. Un mese alla fine del mercato e tutto è in ballo. Pure il trasferimento in Italia. Anche perché dalla Spagna non hanno dubbi: 'Con Ronaldo e poi l'arrivo di De Ligt, Rabiot e Ramsey, a Torino può vincere molto di più rispetto a Parigi'.