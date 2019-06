Secondo quanto riportato da Le Parisien, potrebbero esserci novità nell'addio di Neymar al Barcellona. L'attaccante del PSG ha parlato con Leonardo, il quale sarebbe disposto a rivedere un po' di cifre per venire incontro alla dirigenza blaugrana. Dunque, come sembra, pretese abbassate: dai 300 milioni come iniziale richiesta ai 222 che erano entrati nell'ordine delle idee della squadra di Valverde. "Sembra certo che Neymar voglia tornare al Barça, ma coloro che devono decidere non sanno se la trattativa andrà in porto o meno", aveva detto il vice presidente del Barcellona nell giornata di ieri: no, a Parigi non l'hanno presa davvero bene.