Neymar ha parlato, come si legge nell'intervista rilasciata a France Football. Il brasiliano ha ribadito la sua posizione nel Psg, spiegando anche quale obiettivo sia il principale per i parigini: "Non ho mai voluto fare del male a nessuno, ma penso che se non sei felice da qualche parte, devi andartene. Detto questo ho due anni di contratto e gioco in una squadra che continua a crescere. Dobbiamo concentrarci su questa stagione per fare le cose al meglio e vincere il maggior numero possibile di trofei. In questa stagione l’obiettivo è la Champions League. E la mia priorità è il PSG, con un coinvolgimento sempre più grande"