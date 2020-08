1









Il brasiliano del Psg Neymar ha parlato di Messi e Ronaldo, ex compagno ed ex avversario ai tempi del Clasico Barcellona-Real Madrid: "Hanno dominato gli ultimi dieci anni - spiega Neymar al Daily Star - non sono di questo pianeta. Sarebbe un onore vincere il Pallone d'Oro, per farlo servono buoni risultati in campo e per ottenerli c'è bisogno dell'aiuto di tutta la squadra. In questo momento sono focalizzato su questo, tutto il resto è una conseguenza".