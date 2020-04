Neymar, stella del PSG, ha concesso un'intervista a Vogue Men Arabia, durante la quale ha raccontato alcuni momenti difficili che ha vissuto, nei quali si è fatto molte domande: "Non c'è niente di peggio per un atleta professionista di un infortunio. Io ho sofferto a seguito degli infortuni nelle ultime due stagioni e ho avuto molti momenti in cui mi sono fatto domande. Metà del successo di un atleta è nella mente. Se la mente è buona, il gioco scorre in modo più naturale". Il futuro del brasiliano al PSG è ancora incerto: da tempo il Barcellona vorrebbe infatti riportarlo in Spagna, a vestire i colori blaugrana, e lo stesso giocatore è della stessa idea.