rinnova il suo contratto con ilfino al 2027. Questa la notizia battuta dal giornale francese L'Equipe: "Il contratto di Neymar era in scadenza il 1° luglio e ora è un affare fatto: Neymar Jr è parigino fino al giugno 2027. Il prolungamento di contratto di un anno previsto al momento del suo prolungamento, nel maggio 2021". Dall'entourage del calciatore brasiliano una sicurezza: "realizzerà una delle migliori stagioni della sua carriera".Il calciatore, però, non dimentica le parole di Nasserche, in alcune recenti interviste, interrogato sul futuro del brasiliano, disse: "Non solleveremo queste questioni sui media. Alcuni verranno e altri andranno, ma si tratta di trattative private". Il rinnovo, infatti, non chiude totalmente le porte ad un'uscita, che potrebbe avvenire con la formula del prestito.